Legionella in douches gloednieuw zwembad De Kuil

Tijdens onderzoek is er legionella geconstateerd in de douches in het binnenbad van De Kuil. De legionellabacterie ontstaat in stilstaand warm water en kan leiden tot de veteranenziekte. Volgens locatiemanager Steven van Vliet van Optisport is de volksgezondheid niet in het geding, maar hij baalt er wel flink van. Zeker omdat het zwembad gloednieuw is: het is pas sinds augustus 2020 in gebruik en werd vorige maand officieel geopend.