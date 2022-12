Lekker swingen moet de kerken weer vol krijgen: ‘Los met de heupen!’

Kant-en-kla­re houten woningen in Zwammerdam gaan in de verhuur

Corporatie Woonforte begint op maandag 12 december met de inschrijvingen voor de eerste drie nieuwe houten huurwoningen in Zwammerdam. Deze huizen zijn de eerste houten huurwoningen in Alphen. In totaal komen er vier huizen in de Hellenbroeckstraat in Zwammerdam.

