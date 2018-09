Leslie uit Ter Aar haalt dure racefiets zelf terug uit Polen na bizarre soap

Na maanden vol onzekerheid heeft Leslie Keijzer uit Ter Aar zijn peperdure racefiets van 12.500 euro terug. Zijn fiets werd gestolen in Valkenburg, dook op in Litouwen, maar werd teruggevonden in Polen.

Medio april koopt Keijzer 'm, de Specialized S-Works. De bijzondere Peter Sagan-editie, een ode aan zijn tweede WK-overwinning in 2016, kost Keijzer 12.500 euro. De fanatieke amateurwielrenner koopt de peperdure racefiets eigenlijk als een cadeautje voor zichzelf, na een heupoperatie. Bij Bike Center Woerden stelt hij 'm helemaal naar eigen zin samen. Na een paar revalidatieritjes is het in juni tijd voor de eerste echte beproeving: met een groep vrienden maakt de Ter Aarder zich op voor een fietsweekend in het Limburgse Valkenburg.

Maar daar slaat het noodlot toe. ,,Op zaterdag hebben we honderd kilometer door de heuvels gefietst. ’s Avonds hebben we de zes fietsen aan elkaar geketend en in onze bus gedaan. We parkeerden de bus tegen een hek aan, zodat de deuren niet open konden.” Een tevergeefse actie. Want als Keijzer en zijn vrienden zich zondagochtend opmaken voor fietsdag nummer twee, is de achterruit van de bus ingegooid, het hek geforceerd en de fietsen verdwenen. Spoorloos. ,,We hebben de politie gebeld, maar die zei dat we via internet aangifte moesten doen. Dat deden we, maar het dossier werd al snel gesloten.”

Te laat

Kort erop belt een jongen uit Maastricht naar Ter Aar. ,,Hij had de fiets aangeboden gekregen voor zeshonderd euro. Ik zei: 'Koop ‘m direct, dan komen wij er financieel wel uit'.” Te laat: de fiets was al naar Polen. Meer informatie over de aanbieders kon de Maastrichtenaar niet geven. Keijzer (31) doet aangifte bij een speciaal team van de politie, maar dat levert ook niets op.

Quote Ik bleef maar foto’s op Instagram en Facebook zetten, hij moest in de spotlights blijven staan Leslie Keijzer De hoop dat hij zijn gloednieuwe fiets nog terugvindt, slinkt met de dag. ,,Ik bleef maar foto’s op Instagram en Facebook zetten, hij moest in de spotlights blijven staan.” Lang blijft het stil. Tot Keijzer eind augustus een bericht op Facebook krijgt van een man uit Vilnius, de hoofdstad van Litouwen. Het blijkt om een triatlonatleet te gaan. ,,Ik denk dat ik jouw fiets heb gekocht”, schrijft hij.



,,Het bleek dat hij plaatjes had opgezocht op internet, om zo meer informatie over zijn gekochte fiets te krijgen. Toen kwam hij bij mij terecht. Ik had ook in diverse talen geschreven dat mijn fiets gestolen was. Die man schreef dat hij mijn fiets zou terugsturen naar waar hij 'm gekocht had, als het daadwerkelijk mijn fiets bleek.” Dat is zo: het unieke serienummer komt overeen.

Gouden tip

Keijzer wil wel wat meer informatie over de verkoper. ,,Toen zei hij ineens: 'Lap mij 2.500 euro, dan geef ik je gegevens'. Bizar. Ja, ik had wel een bedrag uitgeloofd voor de gouden tip, maar dat was als de fiets in Nederland gevonden zou worden. Dan kon ik 'm zelf gaan halen. Ik zei: 'Jij zit in Litouwen, ik weet niet wie je bent'.” Keijzer biedt hem aan om de deal om te draaien: eerst de gegevens, dan een vergoeding. ,,Hij begon steeds moeilijker te doen.” Daarna verneemt hij niets meer van de Litouwer, die hem zelfs blokkeert op Facebook.

Keijzer voelt dat hij op het juiste spoor zit en trekt alle registers open. ,,Ik zocht op LinkedIn op waar hij werkte en heb zijn werk benaderd. Net als zijn triatlonvereniging. En zijn vriendin, wat achteraf zijn ex-vriendin bleek te zijn, werkte in Amsterdam. Ik heb haar benaderd.”

Het wordt de Litouwer zo heet onder de voeten, dat hij zwicht en de gegevens overhandigt. Hij blijkt de fiets in het buitenland te hebben gekocht en weer te hebben teruggestuurd.,,Ik kreeg een soort printscreen van een Facebookpagina, met daarop de naam van de winkel en allerlei advertenties van dure fietsen, die voor weinig geld werden aangeboden.”

'Vertrouw me'

De zaak staat in het Poolse Rokietnica. Keijzer belt gelijk met de ambassade en de Poolse politie. ,,Ik heb hen toestemming gegeven om te gaan kijken. Op wachten op een rechtshulpverzoek uit Nederland had ik geen zin.” Plots krijgt hij een bericht via Instagram. ,,Ik heb jouw fiets, ik hoef er geen geld voor, vertrouw me.”



Was het de in paniek geraakte fietsenverkoper? Te weinig onderbouwing, vindt Keijzer. Hij belt weer met de Poolse politie. Zij komen met het verlossende woord: de tweewieler is in beslag genomen en staat op het politiebureau.



Keijzer checkt nogmaals het serienummer en gaat erheen. ,,Ik ben afgelopen zaterdag om elf uur ’s avonds met een vriend in de auto gestapt voor een rit van 900 kilometer. Zes uur ’s ochtends waren we er.” Op het politiebureau verstaat hij niets van het Poolse gebabbel, tot hij na een tijd wachten wordt gewenkt om mee naar een kamer op de bovenverdieping. ,,Daar stond mijn fiets. Het was ‘m. Een onwerkelijk gevoel. Tot de deur van die kamer open ging, geloofde ik het niet.”

Bende

Op het ontbreken van de trappers en de bidonhouders en een paar krassen hier en daar na is de racefiets in prima staat. Keijzer en zijn vriend reden nog langs het fietsenzaakje, volgens hem ‘een oud, vies hutje waar ze dure fietsen ver onder de marktwaarde verkopen’. ,,De eigenaar is de Sjaak, begreep ik van de politie. Waarschijnlijk heeft een Poolse bende mijn fiets gestolen en aan de man doorverkocht.”