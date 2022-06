Let op: Julianabrug in Alphen vanaf nu maanden afgesloten

De herstelwerkzaamheden vinden plaats nadat vorig jaar gebreken werden gevonden. Er werd een scheur in het fietspad boven de Hooftstraat ontdekt, vervolgens bleek de betonconstructie in dit brugdeel veel slechter dan verwacht. In juli werd in allerijl een tijdelijke constructie aangebracht om de brug te ondersteunen. Dat was volgens de gemeente uit voorzorg, later gaf de gemeente toe dat de brug wel had kunnen instorten.



