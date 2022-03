Lezing over dé overval

Westen van het land over­stroomt bij ‘Limburgse toestanden’: ‘Dit is de nieuwe werkelijk­heid’

Waterschappen bereiden zich voor op wateroverlast, overstromingen en schade. In droge periodes zoals nu is dat moeilijk voor te stellen. Wat kan het waterschap in het Groene Hart doen om ‘Limburgse toestanden’ te voorkomen?

26 maart