Lianne (26) komt met tegenhanger kerstreclames: ‘Een keer niet die feelgood, maar de andere kant’

KOMT DAT ZIEN!Regisseur Lianne Loos (26) van het Productiehuis Alphen was deze zomer al druk met het schrijven van de kerstvoorstelling ‘Kerst Alleen’. Dit deed ze samen met een groepje van vijf andere spelers. De inzet: een zelfgeschreven stuk dat niet helemaal de typische kerstsfeer weergeeft en geen gezellige familievoorstelling is.

,,Een keer niet die feelgood, maar de andere kant, vanuit de thematiek eenzaamheid en gemis’’, legt Lianne tussen de voorstellingen door uit.



,,We zien een familie die zich klaar maakt. Waar de een er veel zin in heeft met allerlei mooie tafels en kleding. Maar we zien ook iemand die er na een scheiding echt even geen zin in heeft. Als blijkt dat ook haar dochter niet komt,heeft ze nog minder zin, maar ze houdt de schijn op dat het wel goed is. Een derde karakter heeft wel zin, maar juist niet in de cadeaus en het eten, maar veel meer in het samenzijn.’’

Voorbereiding

Al die personages komen samen in de voorbereiding op het kerstdiner van kerstavond, tijdens het diner en na afloop. ,,We zien ook hoe ze erop terugkijken. Of het meeviel of zwaarder was dan gedacht’’, vertelt Lianne enthousiast. Ze hoopt dat bezoekers van het stuk zo ook een spiegel krijgen voorgehouden van hoe ze zelf kerst beleven en of ze ervan genieten.

Het klinkt wat paradoxaal om als theatergroep met een kerstvoorstelling te komen waarin eenzaamheid een grote plek krijgt. Toch is het volgens Lianne juist goed dit te doen. ,,In kerstreclames wordt de kerst zo opgehypt en zien we alleen maar vanzelfsprekende beelden en als je daar niet aan voldoet, voel je je nog eenzamer. Ik hoop dat mensen echt met elkaar het gesprek aangaan na de voorstelling. En als ze veel mensen kennen om kerst mee te vieren, ze zich ook afvragen of ze iemand kennen die eenzaam is.’’

Autobiografisch

Zelf gaat Lianne overigens met haar eigen familie en dit jaar voor het eerst met haar schoonfamilie kerst vieren en ziet ze uit naar veel gezelligheid. De jonge regisseuse moet lachen: ,,Het is dus niet autobiografisch.’’

Productiehuis Alphen speelt de voorstelling Stille Kerst vrijdag, zaterdag en maandag in Parkvilla Theater te Alphen.

