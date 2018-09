Liesbeth Spies in de race voor 'beste burgemeester van de wereld'

De Alphense burgemeester Liesbeth Spies (52) is genomineerd voor de titel World Mayor 2018. Op de shortlist staan 27 burgemeesters uit 20 landen van over de hele wereld. Spies is de enige Nederlandse op de lijst.

Op de website staat vermeld hoe je kan stemmen. Op de winnaar moeten we nog even wachten: die wordt pas in 2019 gekozen in Miami.

De prijs voor beste burgemeester van de wereld wordt elke twee jaar uitgereikt door The City Mayors Foundation. De awards zijn bedoeld voor burgemeesters die 'een buitengewone bijdrage hebben geleverd aan de plaats waar ze burgemeester zijn'.

Val van de hijskraan

Spies is al vier jaar burgemeester van Alphen. Ze was voor het burgemeesterschap acht jaar, van 2002 tot 2010, lid van de Tweede Kamer voor het CDA. Vervolgens werd ze in 2011 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, tot het kabinet-Rutte I in 2012 viel.

Een opvallende gebeurtenis binnen haar ambtstermijn was onder andere de val van een hijskraan op winkels en woningen. 'Het brughijsdrama' werd wereldnieuws.

Met een knipoog

Spies is 'blij verrast, maar ziet het wel als een verkiezing met een knipoog.' Het project van dit jaar richt zich in het bijzonder op vrouwelijke burgemeesters, omdat vrouwen in het lokale bestuur ondervertegenwoordigd zijn. Twintig procent van de burgemeesters wereldwijd is een vrouw.