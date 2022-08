Liever volgend jaar écht groot feest dan nu een halfbakken festijn, concludeert Marloes Festival

Woordvoerder Leoni Goudkuil vertelt dat de organisatie daarom de nu geplande editie afgelast. ,,We willen heel graag het festival houden zoals het bedoeld is, dus compleet met bands, foodtrucks en een camping. We zetten daarom alles op alles om dat volgend jaar rond deze tijd voor elkaar te krijgen. En we vinden het belangrijk om dat netjes en eerlijk te doen in de richting van de Veiligheidsregio en de gemeente Alphen.’’

‘Gelukkig heel begripvol gereageerd’

De gemeente had in gesprekken met de festivalleiding nog voorgesteld om het evenement te beperken tot één dag, zodat het in een lagere en daarmee makkelijker toelaatbare risicoklasse zou vallen. ,,Het was voor ons heel erg wikken en wegen. Maar als we het zo groots willen doen zoals het festival is bedacht, dan was een eendaags feest in zo'n opzet onmogelijk. Je hebt dan het risico dat het z'n identiteit verliest’’, legt Goudkuil uit.