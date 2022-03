Lintje voor vertrekkende raadsleden: raad Alphen moet ‘Denk aan Henk’ en ‘Pietje Bell’ voortaan missen

Koudekerker Henk Goes heeft van hen de meeste ‘dienstjaren’: ruim 25. Burgemeester Liesbeth Spies noemde hem een echte volksvertegenwoordiger, die vaak naar inwoners ging om de juiste antwoorden te krijgen. Goes stond erom bekend op te komen voor belangen van de dorpen en streng te controleren of burgemeester en wethouders gedane toezeggingen nakwamen. Hij ging eens namens de PvdA de verkiezingen in met de slogan ‘Denk aan Henk’.