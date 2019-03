LIVE| Man daagt politie voor rechter na in coma raken in politiecel

Coverband geeft eerbetoon aan overleden frontman The Prodigy in Alphen

5 maart De zogenoemde tribute band Prodigy XL is bedroefd door het overlijden van The Prodigy-frontman Keith Flint en verzorgt daarom aankomende vrijdag een eerbetoon in de Max in Alphen. Flint (49) is gisteren dood aangetroffen in zijn woning.