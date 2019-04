LIVE| Van verkrachting verdachte beveiliger (34) voor de rechter

De stelling 'De KNVB maakt er een potje van'

29 april In het amateurvoetbal komen de allesbeslissende wedstrijden eraan. Maar voor de meeste ploegen nog niet in komend weekeinde, want net als het voorbije weekeinde wordt er dan amper gespeeld in competitieverband. Enkele trainers uit het Groene Hart reageren op de stelling: 'Een onderbreking van twee weken in deze fase van de competitie is zeer hinderlijk.'