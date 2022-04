Loeidruk in Alphen door straatfeest: zo viert de stad Oranjenacht (maar niet iedereen feest door tot de late uurtjes)

Na 2,5 jaar is het eindelijk weer zover: het Alphense straatfeest op Koningsnacht in de Julianastraat. De sfeer zat er goed in, het was loeidruk. ,,Het is fantastisch om na al die jaren weer terug te zijn.”