Lokaal bier is populair in het Groene Hart: bijna elk dorp heeft eigen een brouwer

Van wieg tot graf Grada (72) was zorgzaam en inspireer­de mensen: ‘Ze heeft er alles aan gedaan om bij ons te blijven’

12:17 In de rubriek ‘Van Wieg tot Graf’ vertellen wij het verhaal achter een familiebericht. Vandaag: Grada Jaspers - Van der Sprong (1947-2020) uit Gouda. Zorgen voor een ander was haar van huis uit meegegeven. ‘Je leeft niet voor jezelf alleen’ was het devies. ,,Haar leven was geven’’, vindt echtgenoot Dick.