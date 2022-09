Loods met oldtimers in lichterlaaie, maar brandweer kan niet uitrukken wegens personeelstekort

De vrijwillige brandweer van Leimuiden kon donderdagmiddag vanwege een tekort aan brandweerlui niet uitrukken, toen een grote brand een loods vol oldtimers in de as legde.

Dat meldt Brandweer Leimuiden op Facebook. Die kwam even later alsnog helpen bij de grote brand aan de Herenweg. ,,Na een halfuur zijn wij als meetploeg opgeroepen. Dat is een specialisme op de post dat met minder personeel mag worden uitgevoerd.” Dit team heeft metingen voor gevaarlijke stoffen gedaan, maar mat geen verhoogde concentraties.

Van de auto’s in de loods is niets meer over. De oorzaak is nog onbekend, maar vermoedelijk gaat het om kortsluiting. Korpsen vanuit Kennemerland, Amsterdam en Hollands-Midden konden nog wel voorkomen dat de brand oversloeg naar het ernaast gelegen woonhuis en een aantal kassen.

Vrijwillige brandweerkorpsen in de regio uiten vaker hun zorgen over het tekort aan mankracht. Van Aarlanderveen tot Zwammerdam: overal is het beeld hetzelfde. Dit jaar is er een campagne gelanceerd om extra brandweervrijwilligers te werven. Voor bijvoorbeeld de brandweer in Waddinxveen legde de actie geen windeieren: daar meldden zich in korte tijd elf nieuwe krachten aan.

