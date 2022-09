Loods met oldtimers volledig in de as gelegd bij uitslaande brand in Leimuiden

Zwembad Koudekerk verduur­zaamt, maar is het wel op tijd klaar voor nieuwe seizoen? ‘Wordt krapjes’

Het PWA-zwembad in Koudekerk begint over een paar dagen met een flinke verduurzamingsoperatie. Maar door de levering van materialen is het de vraag of die klus vóór het nieuwe seizoen klaar is.

31 augustus