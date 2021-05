Lotte schrikt zich een hoedje; opeens zwermen er 35.000 bijen in haar tuin: ‘Wat moet ik doen?’

Ruyten liep vrijdag aan het eind van de middag met haar hond Tommie in de Jan Steenstraat in Woerden, toen ze plotseling een zwerm bijen zag. ,,Ik liep er doorheen. Ik wist in eerste instantie niet of het bijen of wespen waren.” Toen ze thuiskwam, liep ze de achtertuin in en zag ze de zwerm boven haar tuin aan de Jacob Ruysdaelstraat vliegen en langzaam als klont een plekje zoeken in een boom in haar tuin.