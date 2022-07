Lourdesgrot ingezegend na broodnodige restauratie: ‘Als het hard regende, stond er water in de grot’

Wat een verdriet: ki­wi-kui­ken overleden aan complica­ties operatie: ‘Voor iedereen is het balen’

Een kiwi-kuiken in dierenpark Avifauna is donderdagochtend overleden nadat het een operatie had ondergaan. De verzorgers zijn er beduusd van, want zo vaak kruipt er geen kiwi uit het ei.

21 juli