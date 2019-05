Luca (16) speelt vanavond het taptoe-signaal: ‘Het is een grote eer’

Van As tevreden: bouwen in het groen dichterbij na akkoord FvD, VVD en CDA

7:17 Nu Forum voor Democratie, VVD en CDA het in de provincie in grote lijnen eens zijn geworden lonkt de mogelijkheid tot (meer) bouwen in het groen. Goed nieuws voor wethouder Gerard van As (woningbouw, Nieuw Elan), die niet kan wachten tot hij ‘vol gas kan geven’.