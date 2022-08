Magazine over ‘al het moois’ dat Alphen te bieden heeft: ‘Een plek om van te houden’

Alphen is een nieuw magazine rijker. Deze week wordt het blad ‘Hier is ALPHEN’ voor het eerst bezorgd bij 45.000 huishoudens in de hele gemeente.

Dat is een magazine over ‘al het leuks, moois, interessants en meest bijzondere in Alphen en alle dorpen uit deze gemeente’. Het wordt gemaakt door Power Plus Media en Alphen Marketing.

,,Alphen is een plek om van te houden. De gemeente heeft vele gezellige restaurants, bars en terrassen, een groot aanbod van winkels, attracties, een veelvoud aan evenementen en festivals, talloze prachtige fiets-, wandel- en vaarroutes. En dat allemaal in de groene en waterrijke blauwe stad midden in het Groene Hart”, meldt Alphen Marketing.

Thuis kijken bij Spies

,,Hier is ALPHEN biedt de bewoners en bezoekers van de gemeente een inspirerende blik op het gebied van vrije tijd, recreatie, horeca, retail, werken, ondernemen, wonen, sport en gezondheid. Ook worden er vele tips gegeven voor tal van recreatieve activiteiten in en rond de gemeente.” De eerste editie bevat onder meer een kijkje thuis bij burgemeester Liesbeth Spies en een verhaal over Sunset Beachbar.

Het blad verschijnt twee keer per jaar. Later dit jaar wordt ook het multimediale platform Hier is ALPHEN gelanceerd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.