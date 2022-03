Maggie Blue zet populaire gerechten van Healthy & Joy op menu: ‘Grote stad naar Alphen halen’

,,Ik zag eind vorig jaar dat de eerste eigenaren, Sergey en Joy, een kookboek met recepten uitbrachten”, vertelt Martin Kalkhoven, eigenaar van Maggie Blue in Alphen. ,,Toen heb ik een berichtje gestuurd of we niet wat samen konden doen. Je hoeft niet alles zelf uit te vinden.”

De gerechten komen op de nieuwe lunchkaart, die half april ingaat. ,,We proberen voor Alphen steeds vernieuwend te zijn, de grote stad naar Alphen te halen”, verklaart Kalkhoven zijn interesse in de gerechten van Sergey Bleijenberg.

Bewust minder vlees

,,Onze lunchkaart was aan vernieuwing toe”, zegt Kalkhoven. ,,De kroket, uitsmijter en carpaccio staan al jaren overal op iedere lunchkaart, maar de wereld verandert. Wij willen ook een bewuste bijdrage leveren, zodat er minder vlees wordt gegeten. En dan willen we wel wat moois en lekkers aanbieden, niet het broodje geitenkaas dat al jaren als alternatief werd aangeboden. Het moet Maggiewaardig zijn.”

Hij zegt ook dat met het verdwijnen van Healthy & Joy in Alphen eigenlijk geen aanbod meer was voor mensen die vegetarisch of veganistisch willen lunchen. ,,Er is echt wel vraag naar, we krijgen ook veel complimenten op onze dinerkaart. Joy en Sergey hadden zelf geen behoefte meer om in de horeca actief te zijn, zij richten zich op hun vegan taarten. Maar ze wilden wel graag met mij meedenken en kennis delen.”