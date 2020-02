Malou Petter definitief van Jeugdjournaal naar Journaal: ‘Voor mijn gevoel is het avontuur pas net begonnen’

In september stapte de Woubrugse voor zes maanden over van het Jeugdjournaal, waar ze in 2011 als bureauredacteur was begonnen en sinds 2017 te zien was als verslaggever. Vanaf februari 2019 nam ze de presentatie van de Jeugdjournaal-ochtenduitzendingen voor haar rekening. Haar optreden bij het NOS Journaal is van beide kanten goed bevallen, waarop de detachering van Malou is omgezet in een vast verblijf, meldt NOS zojuist.



Gefeliciteerd! Waarom deze stap in je carrière?

,,Dank je wel. Ik ben ontzettend blij. Ik heb het hartstikke naar mijn zin bij het achtuurjournaal. Dit halfjaar is voorbijgevlogen. Voor mijn gevoel is het avontuur pas net begonnen. Ik vind het onwijs leuk om nieuwe dingen te leren, om helemaal uit mijn comfortzone te zijn, om zenuwen te hebben voor livegesprekken met Annechien (Steenhuizen) en Rob (Trip) in het achtuurjournaal en inhoudelijke discussies te hebben. Deze stap de diepte in voelt heel goed. Dus had ik voor mezelf voorgenomen: als de kans komt moet ik gewoon blijven. Dat is nu gebeurd.”