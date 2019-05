Man (20) rijdt te hard, onder invloed en zonder rijbewijs

Het gaat om een 20-jarige man uit Rijswijk. Hij reed met hoge snelheid over de A4 bij Roelofarendsveen. De politie kon bij Leiderdorp een meting doen, waaruit bleek dat de bestuurder 180 kilometer per uur reed waar 100 was toegestaan. Toen agenten hem controleerden, bleek hij onder invloed van alcohol. Het rijbewijs dat hij liet zien, bleek van zijn passagier. De bestuurder had geen rijbewijs.