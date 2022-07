Man (25) die wordt verdacht van verkrachting 17-jarig meisje ontkent álles: ‘Dit is belachelijk’

Ja, het was gezellig in de bij jongeren populaire uitgaansgelegenheid Bar Amsterdam aan de Julianastraat in Alphen. En er leek later ook niks aan de hand toen vijf jonge stappers, onder wie twee jongedames, bij elkaar in één huis aan de Wilhelminalaan (op loopafstand van Bar Amsterdam) waren. Totdat één van de meiden op 1 juni 2018 ‘s ochtends vroeg huilend naar buiten liep. De volgende dag deed haar vader aangifte van verkrachting.