Man (27) vervoerde 40 kilo gestolen coke in auto met verborgen ruimte: ‘Wist niet dat het drugs was’

Tegen een 27-jarige Alphenaar werd donderdag 42 maanden cel geëist vanwege het transport van veertig kilo cocaïne naar de Stoelmatter in Alphen. Het ging om een partij drugs die gestolen was.

Volgens het OM reageerde de oorspronkelijke eigenaren van de cocaïne op de diefstal met een explosie bij de woning aan de Stoelmatter.

Ook een explosie vorig jaar bij een woonwagen aan de Handelsweg in Nieuwkoop zou een wraakactie geweest zijn. De 27-jarige Alphenaar N.E. vertelde donderdag bij de Haagse rechtbank dat hij door twee mannen uit Nieuwkoop, de 49-jarige C.S. en diens 25-jarige zoon W.S., ingeschakeld was om iets op te halen in een loods in Vianen.

,,Ik had geen flauw idee dat het om cocaïne ging”, zei N.E. ,,Ik zocht er niets achter.” Uit twee dozen werden in de loods veertig blokken gehaald die met bruine tape waren omwikkeld. Daar kreeg de Alphenaar wel ‘een slecht gevoel’ bij, maar hij had nog steeds niet in de gaten dat hij cocaïne zou vervoeren.

Geprepareerd

Van de andere mannen in de loods moest hij handschoenen gebruiken om de getapte blokken in te laden. Hij stopte ze in een verborgen ruimte onder de achterbank. Volgens de officier van justitie had de verdachte kunnen weten dat de auto geprepareerd was om drugs te vervoeren.

,,Iedereen kan aanvoelen dat dit geen zuivere koffie was.” De aanklager vond de Alphense zaak het ‘schoolvoorbeeld’ van het vele geweld waarmee drugstransacties gepaard gaan. Daarvan zou N.E. zelf ook het slachtoffer zijn geworden. Hij was volgens de officier van justitie in mei vorig jaar ontvoerd en uitgehoord door de oorspronkelijke eigenaren van de cocaïne. Dat ontkende de verdachte donderdag.

Wapenbezit

De vader en zoon S. uit Nieuwkoop worden, naast het bezit van de cocaïne, ook nog verdacht van wapenbezit. Hun zaak wordt voorlopig nog niet inhoudelijk behandeld.

Tegen N.E. doet de rechtbank over twee weken uitspraak.

