Man daagt politie voor rechter na in coma raken in politiecel

Een man uit Oude-Wetering heeft samen met zijn echtgenote een kort geding aangespannen tegen de Nationale Politie. De man zou in 2010 in verwarde toestand zijn opgesloten in een politiecel in Deventer. Vandaag diende het kort geding, verslaggever Serena Hofman deed live verslag via Twitter.