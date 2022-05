Man dreigt met luchtbuks bij overlast gevende jeugd Ter Aar

Meerdere keren had een omwonende een groepje jongeren aangesproken op de geluidsoverlast die ze veroorzaakten vanuit een parkje. Omdat de herrie bleef, dreigde de man vervolgens met een luchtbuks. Een van de jongeren belde daarom de politie, die ter plaatse kwam en het wapen in beslag nam.

Of er daadwerkelijk geschoten is, is volgens een politiewoordvoerder onbekend. ,,Dat onderzoeken we nog, net als wat er precies is gebeurd.” Er is niemand gewond geraakt en na alle tumult waren de jongeren verdwenen.