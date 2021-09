Man ligt weken dood in Alphense flat, buren slaan alarm

Na winnen van vijf hoofdprij­zen is Diede de Groot nog ambitieus: ‘Gevoelsma­tig nog niet aan mijn top’

13:31 Even in de luwte bijkomen is er niet bij voor Diede de Groot. De schijnwerpers staan vol op de rolstoeltennisster gericht. De Oudewaterse Golden Slam-kampioene houdt precies een week rust en meldt zich dan voor een landenwedstrijd in Italië.