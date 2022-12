Man probeert door afzetting heen te rijden bij grote brand Ter Aar en wordt aangehouden

De brand brak uit in een loods aan de Geerweg. De vlammenzee was in de wijde omgeving te zien. Vanwege laag overtrekkende rookwolken over de weg riep de brandweer eerder op de avond mensen op niet naar de brand te komen kijken. Omwonenden kregen het advies de ramen en deuren te sluiten. Net buiten het perceel werd ‘asbestverdacht materiaal’ aangetroffen. Dat is volgens een woordvoerster van de brandweer niet ver verspreid. Het materiaal wordt geanalyseerd.