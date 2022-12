Man rent ziekenhuis in Alphen binnen na horen ‘noodkreet’ bij water, brandweer vindt niemand

De hulpdiensten werden vervolgens opgetrommeld om te zoeken naar de mogelijke persoon in nood. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Hollands Midden is het niet bekend of het mogelijke slachtoffer aan de kant stond of in het water lag.



De zoekactie concentreerde zich bij het water in de omgeving van de Oudshoornseweg. Het ziekenhuis staat op een steenworp afstand van deze locatie. De brandweer heeft een half uur gezocht langs de kades. Uiteindelijk is besloten om de zoekactie af te breken. Er is uiteindelijk niemand gevonden.