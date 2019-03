Man springt van flat, dochter (4) gewond

UpdateEen Alphenaar heeft bij een mogelijke zelfmoordpoging zijn dochtertje meegenomen. Zij raakte daardoor gewond. De politie doet onderzoek naar de dood van de man. Vanochtend om 06.30 uur kwam er een melding binnen dat de man en zijn kind, een meisje van 4, onder aan een flat lagen in de Argostraat in Alphen. Het meisje is buiten levensgevaar.

De man is door hulpverleners gereanimeerd, maar overleed ter plekke. De politie houdt er rekening mee dat het om zelfmoord gaat. Omdat het meisje ook gewond is, kan niet worden uitgesloten dat haar vader zijn dochter heeft meegenomen bij zijn fatale sprong. Ze is buiten levensgevaar en wordt in het bijzijn van haar moeder in het ziekenhuis aan haar verwondingen behandeld.

De politie doet onderzoek naar de toedracht. Op het politiebureau aan de Kees Mustersstraat wordt slachtofferhulp aangeboden voor mensen die daar in verband met dit incident behoefte aan hebben.

Wit laken

In de flat aan de Argostraat circuleren uiteenlopende verhalen over wat er precies is gebeurd. Een schoonmaakmedewerker die hier regelmatig komt, vertelt dat hij ‘wel vijf verschillende verhalen’ van flatbewoners heeft gehoord. ,,Van dat iemand een hartstilstand had gehad tot aan het verhaal dat een man die in scheiding ligt, van de galerij is gesprongen. Er wordt veel gespeculeerd.’’

Quote M’n kinderen hebben verder niets gezien. Ze waren verschrikt en bang, ze zijn niet buiten gaan kijken Het incident met dodelijke afloop had vanochtend tussen pakweg zes uur en half zeven plaats. De schoonmaakmedewerker: ,,Toen ik hier even na zeven uur kwam, stonden er politieauto’s en ambulances. Omdat de parkeervakken bij de flat vol stonden met auto’s, ben ik erheen gelopen. Op de stoep ter hoogte van de plantenbak zag ik een wit laken. Ik kon de contouren van een lichaam duidelijk onderscheiden.’’ Meer kon hij er niet van zien.



Een man wiens kinderen en hun moeder in de flat wonen, vertelt dat meerdere bewoners hebben gemerkt dat er iets aan de hand was. ,,Maar m’n kinderen hebben verder niets gezien. Ze waren verschrikt en bang, ze zijn niet buiten gaan kijken. Het enige dat ze inmiddels wisten, was dat het om een Poolse man ging.’’

Een andere bewoner meldt dat hij wakker werd door de lichtflitsen van de zwaailichten. ,,Het stond daar helemaal vol met wagens. Geen idee wat er precies gebeurd is. Maar het is in dezelfde vleugel van de flat als waar destijds iemand z’n flat opblies. Tja, er gebeurt hier nogal eens wat.’’

Zie je het leven niet meer zitten? Of maak je je zorgen over een ander? Bel 0900-0113 of chat via www.113.nl. Anoniem, gratis en 24/7.