Marcel (49) heeft geen wijngaard, maar is toch rosé-wijnboer: Alphenaren brachten hem 240.000 druiven

Werd hij wijnfanaat door een romantische wijnreis in Frankrijk of Italië, of een proeverij in een luxueuze wijnbar? Nee, het druivenhart van recruiter Annema (49) ging kloppen in de Alphense kringloopwinkel. ,,Ik zag een boekje over wijn maken. Ik keek erin en was meteen verkocht.” De Alphenaar besloot: ik word wijnboer. Enige probleem: hij heeft geen wijngaard. Een wijnboer zonder wijngaard, dat is toch als een ei zonder zout, een circus zonder clown?