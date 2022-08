Marcel looft beloning uit voor tip over dode katten in Gouwe: ‘Zo’n beest van kant maken vind ik sadistisch’

Onlangs meldde deze krant dat minstens twee katten dood waren gevonden in of op de kade bij de Gouwe in Boskoop. Hun eigenaren, bewoners van de Burgemeester Colijnstraat, vermoedden opzet. Ze hebben aangifte gedaan bij de politie.

In de val

Marcus Droog vertelde over Poes, die opvallende wonden had in het gezicht. ,,Ik vermoed dat iemand het beestje in de val lokte, een fatale klap op de kop gaf en daarna in de Gouwe dumpte. Geen idee waarom iemand zoiets doet. Ja, het is vervelend als er een kat steeds in jouw tuin loopt of poept. Maar om zo’n beest dan van kant te maken, dat vind ik sadistisch.”