Marien pakt speelgoedpistool van kinderen af, politieteam rekent hem in

Benefiet voor behande­ling zieke Martin (53)

13:36 De geldinzameling voor Bodegraver Martin Weber loopt gestaag. Er is inmiddels 6000 euro opgehaald, daarmee kunnen twee behandelingen bij de Helios-kliniek in Duitsland worden betaald. Martin (53) heeft kanker en is in Nederland uitbehandeld, maar in Duitsland denken ze hem te kunnen genezen van zijn ziekte. Op 12 mei staat er een benefietconcert gepland, het geld is voor Martin.