Marius kweekt eetbare rozen: ‘Ze geven een kusje op je tong, zacht en intiem’

Rosalicious, zo heten de rozen die jaarrond worden geplukt in een gedeelte van het kassencomplex aan de Sotaweg, pal langs de A4.



Op zo'n duizend vierkante meter, 5 procent van het totale oppervlakte van de kassen, staan lange rijen vrij forse struiken met de relatief kleine bloemen. In vijf kleuren: rood, geel, wit, roze en oranje gevlamd. Qua smaak maakt de kleur niet veel uit.



,,Aan de blaadjes zit niet veel smaak'', zegt kweker Marius Rodewijk (42). ,,En dat vinden koks juist prima. Het gaat in eerste instantie om garnering. Gebruikt een kok de blaadjes in een salade, dan gaat het vooral om de kleur.'' De Roelofarendsveense rozenkweker speelt met deze eetbare roos in op de huidige trend om bloemen niet alleen op tafel te zetten in een vaas, maar om ze ook op het bord te leggen om op te eten.