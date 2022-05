Marjon Verkleij nieuw boegbeeld van Aarlanderveense molens

gouden pollepel Het toetje van dit restaurant doet verlangen naar een volgende portie

Door de aanstaande verjaardag van de koning belanden we via een omweg in het restaurant Viejee’s in Gouda. De bediening doet een vergeefse poging ons aan de verrassingsmenu’s te krijgen. Bij de toetjes ontstaat verlangen naar nog een portie.

14 mei