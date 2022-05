Mark haalde motorkledingbedrijf van zijn vader uit het slop en maakte er succes van, maar gaat nu wat anders doen

Minister: goed nadenken over woningbouw in lage polders

Woningbouw in laaggelegen gebieden, zoals de Zuidplaspolder, moet nog eens goed tegen het licht worden gehouden. De duizenden woningen in bijvoorbeeld het Vijfde Dorp in de Zuidplaspolder komen onder zeeniveau te liggen, terwijl door de klimaatveranderingen de zeespiegel stijgt.

8:00