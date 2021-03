Matheo (2) was in tranen toen zijn fietsje vernield werd, maar gelukkig waren daar gulle agenten Dennis en Stefan

Alphen moet geduld hebben: Kajsa Ollongren heeft geen tijd voor gesprek over woningbouw in de Gnephoek

19 maart Dat Kajsa Ollongren (D66) zich de komende weken intensief bemoeit met het samenstellen van een nieuwe regeringscoalitie in Den Haag, betekent dat ze voorlopig geen tijd heeft om met Alphen en de provincie Zuid-Holland te komen praten over woningbouw in de Gnephoek.