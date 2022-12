Mechelse herder ‘Makita’ afgepakt omdat zijn baasje hem zonder eten en drinken opsloot in kelderbox

De rechter heeft donderdag besloten dat de 37-jarige Faisel B. uit Nieuwveen zijn hond niet terugkrijgt. De Mechelse herder was eerder dit jaar al in beslag genomen, nadat agenten de viervoeter meerdere keren in een kelderbox aantroffen zonder eten of drinken.

Langdurig gepiep en geblaf zorgde ervoor dat omwonenden in maart en mei meldingen deden bij de politie. Drie keer kwamen agenten langs om een kijkje te nemen bij de Mechelse herder Makita. Telkens weer waren zijn bakjes leeg en zat het dier opgesloten in een met rommel gevulde kelderbox in een flat in Alphen.

Onrein

B. kocht de viervoeter toen zijn moeder in het buitenland zat. In die tijd sliep Makita in de woning. Maar toen zijn moeder terugkeerde, veranderde dat. Volgens haar geloof is het onrein om een hond in huis te hebben. Dus moest Makita naar de kelderbox. B. maakte een gat in de vloer om met hem te communiceren. Ook hing er een lamp die de ruimte verlichtte.

Quote Als je geen goed baasje bent, verspeel je je recht om dat te blijven. Aanklaagster

De aanklaagster meende dat de lamp geen vervanging was van daglicht. ,,Agenten zijn vaker langs geweest en steeds was er onvoldoende eten en drinken.’’ Ze eiste een taakstraf van twintig uur tegen B. Ook zag ze geen reden om de hond terug te geven aan de verdachte. ,,Als je geen goed baasje bent, verspeel je je recht om dat te blijven.’’

Momentopname

Daar was zijn raadsman het niet mee eens. Volgens hem werd Makita wel goed verzorgd. Dat zijn water- en voederbak leeg waren, was slechts een momentopname. ,,Honden krijgen een of twee keer per dag eten. Meestal schrokken ze hun bak gelijk leeg. Dus het is niet zo gek dat zijn brokken al op waren.’’

Maar de rechter meende dat de kelderbox geen geschikte plek was om Makita langdurig in te laten verblijven. Een werkstraf vond hij niet nodig, omdat de verdachte in zijn ogen al genoeg gestraft was door zijn viervoeter af te nemen. Wel kreeg B. nog een voorwaardelijke geldboete van vijfhonderd euro opgelegd. Makita is ondergebracht bij een nieuw gezin.

