Medewerker drukt in casino 140.000 euro achterover: ‘Geld geleend van de verkeerde jongens’

Waterschap­pen houden hoge waterstan­den in regio scherp in de gaten: inzet noodpompen niet nodig

Waterschappen houden nog altijd de hoge waterstanden in het Groene Hart in de gaten. De waterpeilen in de sloten en rivieren blijven nog wel even hoog. De inzet van noodpompen is niet nodig, laat Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden weten.

23 februari