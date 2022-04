Medium Jessy houdt even pas op de plaats: ‘De toekomst staat niet vast’

Haar readings staan op pauze. Die kosten helderziende en medium Jessy Groenewoud even teveel energie. In plaats daarvan gaat ze twee stilteweekenden organiseren, compleet met cacaorituelen en klankschalen. ,,Ik moest een andere kant op en was toe aan een andere invulling.”