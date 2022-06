Meer coronatests bij GGD's, maar in ziekenhuizen nog rustig: ‘Aantallen waar wij niet meer van schrikken’

GGD Hollands Midden heeft vorige week 924 testen afgenomen in de teststraten, een week daarvoor waren het er nog 695. Een toename dus van 33 procent. In absolute zin zijn dit nog steeds erg lage aantallen. Zo’n zeventig procent bleek positief getest. GGD HM heeft een capaciteit van 1800 testen per dag. ,,Op piekmomenten hebben we 6000 testen per dag afgenomen”, zegt een woordvoerder.