Méér groen, geen lockdowns meer en ruim baan voor fietsers: dit zijn wensen voor het nieuwe stadsbestuur

Meer groen aankopen

,,In Alphen hebben we te weinig groen per inwoner”, zegt Stef Strik stellig. ,,De gemeente moet groen aankopen. We hebben meer buitengebieden nodig waar mensen tot rust kunnen komen.” Strik vindt dat het park-aanbod in Alphen te karig is met Zegersloot, Rijnstroom en Bospark. ,,Daar begint het druk te worden.”