Meer huizen graag, en ze mogen her en der best hoger zijn dan zes etages

De vijf politieke partijen in de raad hebben samen een raadsakkoord geschreven. Dat lijkt op een coalitieakkoord, maar het gaat wel een flinke stap verder. Letterlijk iedereen heeft meegeschreven aan dat programma. En het is de bedoeling dat alle partijen een (deeltijd)wethouder leveren.

Bovendien zijn voornemens op papier gezet waarvoor een meerderheid in de raad is te vinden. Het kan dus zijn, zegt lijsttrekker Sandra de Wagenaar van de grootste partij Pro Kaag en Braassem, dat voor het ene beleidsonderwerp een andere meerderheid is dan voor een ander politiek item.

Hoogbouw

Voor iedereen staat voorop dat er snel en voor de juiste doelgroepen moet worden gebouwd. Rode draad is dat ‘in het sociale én betaalbare segment’ wordt gebouwd waarbij 'minder focus is op dure woningen', staat in het akkoord. Opmerkelijk is ook dat hoogbouw mogelijk wordt. ,,Daarbij is zes lagen niet langer de bovengrens.’’ Maar niet alle partijen zien dat zitten.

Toeristenbelasting

Ook op andere gebieden wil de gemeente aan de slag. Meer nog dan nu gebeurt, wil Kaag en Braassem zich afficheren als recreatiegemeente. Het moet echt een 'merk’ worden, vindt de politiek. ,,Wandelen, fietsen en varen heeft prioriteit', zegt de gemeente in het raadsakkoord. Om dit te betalen komt er toeristenbelasting en ook dat is politiek een gevoelig punt.

Voor de land- en tuinbouw zoekt de gemeente het gesprek met ondernemers en bewoners. Het gaat dan vooral om de toekomst van tuinbouwgebieden Geest- en Floraweg en Baan- en Sotaweg in Roelofarendsveen. Verder wil Kaag en Braassem naar de inwoners toe duidelijker aangeven welke raadsvergaderingen oriënterend zijn en in welke vergaderingen de beslissingen vallen. Dat is nu niet altijd even duidelijk, vindt de politiek.