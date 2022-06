Meer leerlingen, weinig chauffeurs en amper leraren: kosten leerlingenvervoer rijzen de pan uit in Alphen

Floriade in zwaar weer, maar From Boskoop houdt de moed erin

Het aantal bezoekers van de Floriade in Almere mag dan zwaar tegenvallen, op het deel van het themapark met de naam From Boskoop houden ze de moed erin. ,,Nu stoppen is kapitaalvernietiging”, vindt coördinator Helma van der Louw.

24 juni