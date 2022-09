Meer voorstellingen met gebarentolk bij Theater Castellum in Alphen

In samenwerking met de stichting Theater met Tolk is nu geregeld dat bij vier voorstellingen een gebarentolk aanwezig is, zodat ook doven en slechthorenden de shows goed kunnen volgen. In mei was er voor het eerst een tolk Nederlandse gebarentaal actief bij een voorstelling in Castellum. De musical Titanic werd toen in gebaren verteld aan doven en slechthorenden in de zaal.