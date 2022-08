Meerdere dode katten uit het water gevist: ‘Welke harteloze ziel zit hierachter?’

Al bijna 15 jaar was Poes bij Marcus en zijn partner Marjolein. ,,Het beestje was 1 jaar toen het bij ons kwam aanlopen. We hebben het gehouden en een hechte band gekregen. Zo hecht dat we Poes nu in de tuin hebben begraven bij ons nieuwe huis in Capelle.” Ze zitten middenin een verbouwing, dat is ook de reden dat Marcus telefonisch zijn verhaal doet.