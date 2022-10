Mega-herdenking: in deze kerk worden met Allerzielen de namen genoemd van 2500 doden

Wanneer zet de Woerdense Koeiemart een streep door de koeien? ‘Zet de koe alleen nog in als symbool’

Ik ben benieuwd wanneer de Woerdense Koeiemart een streep door die koeien zet. Die keuring van runderen is toch niet meer van deze tijd? We zeulen eerst ik weet niet hoeveel koeien en kalfjes naar de binnenstad, die laten we aaien door een paar honderd kinderen, waarna ze een paar rondjes paraderen in de hoop het predicaat ‘mooiste koe’ te krijgen. Wat een achterhaalde folklore.

29 oktober