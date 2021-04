Mega-operatie: met passen en meten wordt 94 meter lang superjacht door de bruggen van Alphen geloodst

Wat Rick (bijna 18) nóóit zal doen wat zijn moeder wel deed: 's morgens om 7 uur thuiskomen na het stappen

14 april 17-jarigen: ze staan op de springplank naar volwassenheid. Elke week gaan we in gesprek met zo’n ‘groentje’ uit het Groene Hart. Vandaag: Rick van der Waals staat op het punt om 18 te worden en is er aan toe ook. Het enige nadeel is dat hij meer dingen zelfstandig moet gaan doen. ,,Dat is niet helemaal hoe ik ben.”