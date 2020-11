‘Megatalent’ Livia (8) wint grote vlogwedstrijd en mag nu samen met populaire MeisjeDjamila een vlog opnemen

Anderhalf jaar verder en nog altijd in badje 2, halen we ooit nog een zwemdiplo­ma?

5 november Anderhalf jaar verder en ‘we’ zitten nog altijd in badje twee. Zwemles. Net nu zoonlief de slag te pakken heeft, gaat het zwembad dicht. Wéér dicht. En hoewel het een dag lang leek of er voor zwemlessen voor kinderen een uitzondering werd gemaakt, was dat niet het geval.