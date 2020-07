Megavondst in zeecontainer en loodsen Alphen: 10.000 paar nep-Nikes in beslag genomen

Subtropi­sche temperatu­ren op komst, maar gelukkig kunnen we wel plonzen in het buitenbad

30 juli Met een kwik dat richting subtropische temperaturen stijgt is het puffen geblazen vrijdag. Wie geen opblaaszwembad in de tuin heeft en liever niet in de Lek of de Zegerplas springt, is om smelten te voorkomen aangewezen op een duik in het buitenzwembad. Maar kan dat nog wel?